Schaatser Ted-Jan Bloemen krijgt als eerste sporter ooit betaald in cryptomunten

Bloemen (31) is de kersverse wereldrecordhouder op de vijf kilometer, werd Nederlands kampioen langebaanschaatsen in 2012 en komt sinds 2014 uit voor Canada. Hij wordt gezien als de grootste concurrent voor Sven Kramer in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang.

Sponsors staan ongetwijfeld in de rij voor deze topsporter. Toch heeft Bloemen, zo melden Canadese media, besloten om in zee te gaan met twee relatief onbekende partijen: ONG Social en CEEK VR. De eerste is een sociaal netwerk en een crypto community. CEEK VR is een virtualrealityplatform. Nog bijzonderder is de manier waarop zij hem betalen: met cryptocurrency.

Pieken

Quote Ik denk dat dit perspectief heel veel potentie heeft Ted-Jan Bloemen In ruil daarvoor moet hij zijn belevenissen op de Olympische Spelen delen op het ONG-platform en wordt hij uitgerust met een VR-bril waarmee schaatsfans zijn trainingen kunnen volgen alsof ze er zelf bij zijn.



,,Succes in het schaatsen heeft alles te maken met progressie en het ernaar toe werken om op het juiste moment te pieken. Ik vind het spannend om in de toekomst te stappen met ONG en CEEK. De manier waarop zij social media benaderen, met een VR-bril en cryptocurrency, geeft een totaal nieuw perspectief. En ik denk dat dit perspectief heel veel potentie heeft.”