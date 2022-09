Schatrijke Indiase zakenman en oud-voorzitter Tata Sons omgekomen bij verkeersongeluk

54 jaarEén van de rijkste mannen van India, de 54-jarige Cyrus Mistry, is zondag om het leven gekomen bij een verkeersongeluk in het westen van India, bevestigt de politie. Mistry verwierf internationale bekendheid als voorzitter van Tata Sons, het Indiase moederbedrijf van onder meer staalgigant Tata Steel.

Het ongeval vond zondagmiddag plaats in Palghar, ongeveer 100 kilometer ten noorden van Mumbai. Mistry reisde met drie anderen vanuit Gujarat naar Mumbai, toen de auto waarin hij zat met hoge snelheid tegen de vangrail klapte. Twee inzittenden overleefden de klap niet, onder wie dus de 54-jarige Cyrus Mistry. De twee andere slachtoffers werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Zij zijn buiten levensgevaar.

In de Indiase zaken- en politieke wereld wordt met afschuw gereageerd op het overlijden van Mistry. ‘Hij was een veelbelovende bedrijfsleider die geloofde in de economische kracht van India’, twittert de Indiase premier Narendra Modi. ‘Zijn overlijden is een groot verlies voor de wereld van handel en industrie.’

Bestuurscoup

Mistry werd in oktober 2016 in een bestuurscoup afgezet als voorzitter van Tata Sons, nadat leidinggevenden kritiek hadden geuit op zijn prestaties. De kwestie resulteerde uiteindelijk in een slepende juridische strijd, waarover het hoogste gerechtshof van India uiteindelijk in het voordeel van Tata Sons oordeelde.

Mistry werd vervangen door Ratan Tata, de man die Mistry vier jaar eerder zelf had vervangen.

Miljardenvermogen

Tata Sons is een Indiaas familieconglomeraat met een omzet van meer dan 100 miljard dollar. Het bedrijf is eigenaar van merken als Tetley Tea, Jaguar Land Rover en Tata Steel, de op één na grootste staalproducent van Europa. Tata Sons is actief in meer dan honderd landen.

De 54-jarige Mistry was een van de rijkste mannen van India. Zijn vermogen werd geschat op 29 miljard dollar. Zijn overlijden is voor de familie een tweede tegenslag in korte tijd. Pallonji Mistry, de vader van Cyrus, kwam deze zomer op 93-jarige leeftijd te overlijden.

