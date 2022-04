Schatrijke Russische zakenman schiet uit zijn slof: 'Russen hebben een shitleger’

De Russische zakenman Oleg Tinkov, die hard geraakt wordt door de westerse sancties, zegt dat hij zich tegen de oorlog in Oekraïne keert en roept het Westen op om een uitweg uit het conflict te vinden. ‘Geef Poetin een kans om zijn gezicht te redden en dit bloedbad te stoppen’, schrijft de schatrijke voormalige bankier in een bericht op Instagram.

Tinkov, oprichter van een bank in Moskou die nog altijd zijn naam draagt, zegt dat er in Oekraïne sprake is van een ‘krankzinnige oorlog’ en dat de Russen een ‘kutleger’ hebben. Dat zouden de generaals zelf erkend hebben, zegt hij. ‘Hoe kan het ook anders in een land vol rivaliteit, vuilspuiterij en vluchtgedrag’, foetert de miljardair.

In Rusland is er weinig steun voor Poetin en zijn zogenaamde ‘militaire operatie’, stelt de oligarch. ‘Negentig procent van de Russen is tegen deze oorlog’, schrijft Tinkov. ‘Tien procent van het land bestaat uit idioten. Dat heb je in elk land.’

Hij voegde eraan toe dat Kremlin-functionarissen ‘geschokt zijn’ dat zij en hun kinderen hun zomervakantie niet langer aan de Middellandse Zee zouden kunnen doorbrengen. ‘Zakenlieden proberen te redden wat er nog over is van hun eigendom.’ Wat Tinkov daarmee bedoelt, wordt uit het bericht niet duidelijk.

‘Wees humaner’

Tinkov is een van Ruslands bekendste ondernemers en richtte in 2006 Tinkoff Bank op. De afgelopen jaren is hij buiten Rusland gevestigd. Hij roept de wereldleiders op om zo snel mogelijk een uitweg te vinden. ‘Wees alsjeblieft rationeler en humaner. Onschuldige mensen en soldaten sterven.’

Tinkoff Bank meldt volgens The Guardian in een verklaring dat het geen reactie geeft op de privémening van Tinkov en dat hij niet langer iets te zeggen heeft over het bedrijf. ‘Hij is geen medewerker van Tinkoff.’

‘Economische Blitzkrieg’

Rusland is doelwit van zware economische sancties van de westerse landen naar aanleiding van de aanval op Oekraïne die 24 februari is begonnen. Rusland is een belangrijke leverancier van aardgas en olie en van andere belangrijke grondstoffen. Volgens Poetin verslechtert de westerse economie snel en dat is volgens hem mede het gevolg van de sancties die westerse landen hebben afgekondigd.

Het is een eigen doelpunt van het Westen, aldus Poetin, die het ook een ‘economische Blitzkrieg’ noemde. Volgens waarnemers die The Financial Times citeert, staat Rusland nu voor een van de ergste economische crises sinds begin jaren 90, toen de Sovjet-Unie net uiteen gevallen was en er economische chaos heerste. Rusland zou dit jaar zijn bruto binnenlands product met zeker 11 procent zien krimpen.

