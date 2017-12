Schiphol zit bijna aan het maximum aantal vluchten per jaar

Vertrouwelijke bestanden gehackt van cyberbeveiliger Fox-IT

15:10 Cyberbeveiliger Fox-IT is op 19 september doelwit geweest van een cyberaanval. Het is niet bekend wie daar achter zitten en wat hun drijfveer was. De daders hebben twaalf bestanden in handen gekregen, waaronder drie vertrouwelijke documenten. Staatsgeheimen zijn niet buitgemaakt, aldus Fox-IT vandaag. De aanval was na ruim tien uur verholpen, naar verhouding vrij snel.