Shell betaalt geen winstbelasting in Nederland

Van Loon is president-directeur van Shell Nederland en Alan McLean is executive vice-president en heeft belastingafdracht in zijn portefeuille. Zij zeggen dat in Nederland een gunstig belastingklimaat gecreëerd is voor multinationals. Bedrijven die hier hun internationale hoofdkantoor hebben, mogen veel kosten op hun winst in mindering brengen.

Het olie- en gasconcern verdiende in 2017 1,3 miljard euro op Nederlandse bodem met onder meer benzinestations en de raffinaderij. Maar door de aftrekposten in het Nederlandse belastingsysteem kan Shell de winstbelasting op nul laten uitkomen. Dat deed Shell het afgelopen jaar. Van Loon en McLean zeggen dat Shell in Nederland eerlijk belasting betaalt.

De bestuurders benadrukken dat het Rijk weliswaar belasting misloopt, maar dat hoofdkantoren van multinationals veel en hoogwaardige banen opleveren. Ook leverde Shell volgens Van Loon vorig jaar 4,5 miljard aan andere belastingen op voor de staat, zoals accijnzen, loonbelasting, btw en dividendbelasting.

Slimme trucs

Bij de administratie van Shell werden in november vorig jaar al vraagtekens gezet toen Trouw in een publicatie stelde dat het concern met slimme trucs onder de winstbelasting uit kon komen. Het is voor het eerst dat deze berichtgeving bevestigd wordt.

Van Loon was geschokt dat de belastinggegevens van Shell naar Trouw gelekt werden. Volgens haar zijn die gegevens ‘net zo privé als je medische dossier’. Shell overwoog aangifte te doen, maar zag daar toch van af.

Paal en perk stellen

De linkse oppositie in de Tweede Kamer wil snel paal en perk stellen aan de mogelijkheden voor multinationals om belasting te ontwijken. ,,Onze belastingwetten maken het mogelijk dat Shell geen belasting betaalt. Dat moet veranderen”, vindt Kamerlid Bart Snels van GroenLinks.



Volgens de SP betaalt de gewone man het gelag voor het gunstige belastingklimaat voor grote bedrijven. ,,Wat zij niet betalen, betalen mensen meer”, zegt fractievoorzitter Lilian Marijnissen. ,,Tijd om deze schofterige belastingdeals te ontmantelen.”