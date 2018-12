Shell gaat beloningsbeleid topmanagement verbinden aan CO2-doelen

Het olie- en gasconcern staat onder druk van een groep ‘groene aandeelhouders’. Volgens Shell wordt met de aandeelhouders nog gesproken over de beoogde percentages, maar raakt het plan de beloning van mogelijk 1.200 topmedewerkers. Het nieuwe beloningsbeleid moet op de aandeelhoudersvergadering in 2020 worden goedgekeurd.

Shell kondigde vorig jaar aan om de CO2-uitstoot van Shell-producten te halveren in 2050. Dat ging sommige investeerders niet ver genoeg. Die wilden concrete maatregelen, maar Van Beurden hield de boot tot nog toe af uit vrees dat het bedrijf zichzelf in de vingers zou snijden.

Een van de ‘groene beleggers’ is pensioenfonds ABP. Voorzitter Corien Wortmann vindt het een belangrijke stap. ,,Dat Shell nu haar ambitie heeft verankerd in haar beloningsbeleid biedt meer vertrouwen dat Shell zich ook echt hieraan committeert’’, aldus Wortmann. Ze zegt met Shell in gesprek te blijven en de voortgang ‘met belangstelling’ in de gaten te zullen houden. ,,We hopen dat andere bedrijven Shell zullen volgen.’’