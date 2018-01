Shell Moerdijk vangt zon met 50.000 panelen

De oliereus investeert volgens ingewijden een slordige 20 miljoen euro in het energiepark op eigen terrein aan de boorden van het Hollandsch Diep. De aanleg begint nog dit jaar. Het veld krijgt een omvang van 35 hectare, ongeveer 70 voetbalvelden.

De 50.000 zwarte zonnepanelen leveren een piekvermogen van om en nabij 20 MW. Dat is vergelijkbaar met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van zo'n 7.000 huishoudens.

President-directeur Marjan van Loon van Shell Nederland.

,,Maar wij gaan die stroom zelf afnemen", aldus Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland woensdagochtend tegenover BN DeStem.

,,We willen duurzamer opereren, onze uitstoot aanzienlijk verminderen. Dit zonnepanelenveld op Moerdijk past in onze ambitie om een actieve rol te spelen in de Nederlandse energietransitie."

Australië

Shell wil minder energie verbruiken in de productie en tegelijkertijd zelf meer duurzame energie produceren. Hoeveel het concern in het enorme panelenveld investeert, wordt niet openbaar gemaakt. De oliegigant heeft al dergelijke mega-parken in Australië laten aanleggen, werkt mee aan het besparingsprogramma Windenergie-op-Zee en hergebruikt op forse schaal restwarmte van Shell Pernis.

Moerdijk is één van de grootste chemiecomplexen van Europa. Het zonnepanelenplan wordt in eigen beheer ontwikkeld en gebouwd door het onderdeel Shell New Energies. De benodigde grond van de multinational aan het Hollandsch Diep ligt al sinds de jaren zeventig braak en ontwikkelde zich sinds die tijd tot een voor vreemden ontoegankelijk natuurgebied.

Op een nu nog ongebruikt stuk van Shell Moerdijk aan het Hollandsch Diep komt dit jaar het zonne-energiepark.

Shell Moerdijk gaat een groot zonnepark aanleggen op haar terrein, en we interviewden daar vandaag president-directeur Marjan van Loon over.