Shell onderzoekt nieuwe energie: ‘We investeren 4 miljard in Nederland – dat is geen greenwashing’

Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam Shell werkt samen met bewoners aan een duurzame wijk

Wij denken dat het kan. Sámen werken aan een verbeterd klimaat. Als we met elkaar de mouwen opstropen, kunnen we de CO2-uitstoot terugdringen en de opwarming van de aarde tegengaan. Jij draagt vast ook je steentje bij door afval te scheiden, net iets vaker de fiets te pakken of misschien heb je al zonnepanelen op je dak laten leggen of jouw huis laten isoleren. Wil je meer doen én woon je in Pernis of een van de omliggende gemeenten? Dan is er goed nieuws.