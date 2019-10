Shell richt zich op waterstof: ‘De aarde is stervende’

Holliday zei dat de aarde 'stervende' is. De juiste regelgeving is volgens hem nodig om dat proces om te keren. Topman Ben van Beurden gaf aan dat er een wereldwijd handelssysteem voor uitstootrechten nodig is. Shell ziet een ‘opmerkelijke versnelling van de klimaatdiscussie’.



Van Beurden ging ook in op de aanvallen op oliefaciliteiten van het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco. Hij voorziet niet dat die eenmalig zullen zijn. Van Beurden verwondert zich wel over de relatief relaxte reactie van de oliemarkten op de schokken. Shell zelf neemt stappen om vergelijkbare aanvallen als die op Saudi Aramco te voorkomen, aldus de bestuurder.



Shell richt zich al langer meer op gas dan op olie om zo de CO2-uitstoot te verminderen. Het Nederlands-Britse bedrijf bereikte een akkoord om in Groot-Brittannië Hudson Energy Supply, een leverancier van gas en elektriciteit, over te nemen van Just Energy Group. Dat kost Shell 10,5 miljoen pond, omgerekend zo'n 11,7 miljoen euro.