Sieraad kopen? Vermijd fout goud onder de kerstboom

Bij Albert Heijn kun je straks de kassa volledig overslaan

19:10 Je boodschappen direct in je boodschappentas doen, om daarna meteen naar buiten te lopen. Klinkt als jatten, maar dat is het niet. Bij Albert Heijn willen ze je binnenkort namelijk direct aan het schap laten betalen. Scheelt weer tijd in de rij voor de kassa.