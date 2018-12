Sint helpt supermarkten aan recordomzet

Pensioen­fonds PMT uit tabak, porno en wapens

9:19 Pensioenfonds PMT sluit per direct beleggingen in de tabaks-, bont-, wapen en porno-industrie uit. Dat is een van de gevolgen van een nieuwe aandelenstrategie van het fonds voor de metaal- en technieksectoren. Met die nieuwe strategie bepaalt PMT voortaan zelf in welke aandelenfondsen het belegt.