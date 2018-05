Slechts 3 procent nieuwe auto's elektrisch: de schuld van autodealers?

Van alle nieuw verkochte auto's in Nederland had afgelopen jaar nog geen 3 procent een stekker . In Scandinavië blijken veel autodealers klanten niet eens te wijzen op elektrische modellen. Vormen verkopers een drempel?

Onderzoekers brachten 126 bezoeken aan autodealers in Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland en IJsland die elektrische modellen verkopen. Hun conclusies, deze week gepubliceerd in Nature Energy, waren opvallend: in 77 procent van de gevallen brachten dealers de elektrische optie niet eens ter sprake.



Veel verkopers bleken weinig enthousiast over stekkerauto's of gaven er onjuiste informatie over. Ze dirigeerden klanten naar conventionele modellen met benzine- of dieselmotoren.

Commissie

Autoverkopers verdienen minder aan de verkoop van elektrische auto's, concludeerden de onderzoekers uit interviews met dealers en deskundigen uit de auto-industrie. Ze krijgen commissie per verkochte auto, en het verkopen van een stekkerauto zou tot wel vier keer zo veel tijd kosten. Klanten hebben veel vragen over zaken zoals de actieradius en levensduur van de batterij. Een benzineauto verkopen is makkelijker.



Dat ook Nederlandse autodealers om die reden weinig elektrische auto's verkopen, is aannemelijk, volgens de ANWB. Maar de organisatie gelooft niet dat autodealers de verkoop van stekkerauto's moedwillig zouden dwarsbomen.



,,Voor particulieren zijn er nu eenmaal veel belemmeringen om voor een elektrische auto te kiezen. De aanschafprijs is veel hoger, terwijl er weinig keuze is. Vorig jaar waren er slechts achttien modellen beschikbaar. En tweedehands exemplaren vind je amper in de showroom'', zegt een woordvoerder van de ANWB.

Tesla

De beperkte actieradius, zeker bij vakantieplannen, is voor veel mensen ook nog een bezwaar, blijkt uit de Monitor Elektrisch Rijden. Net als het feit dat er nog maar weinig laadpalen zijn en niet iedereen een auto voor zijn deur kan opladen. ,,Tel daarbij op de onrust bij Tesla en de problemen met de productie van zijn Model 3 en je snapt dat elektrische auto's lastig te verkopen zijn'', aldus de ANWB. ,,Zeker omdat er weinig marge op zit.''



Aan benzine- en dieselauto's verdient de industrie veel meer, beaamt een woordvoerder van Natuur en Milieu. ,,Elektrische auto's zijn nog vooral een investering. Daardoor is er geen natuurlijke prikkel om stekkerauto's te verkopen.''

'Raar verhaal'

Bovag, de brancheorganisatie van autoverkopers, noemt dat 'een raar verhaal'. ,,Waarom zouden wij klanten niet op elektrische auto's wijzen? Zo veel extra uitleg kost dat niet. En er zit een uitstekende marge op'', zegt woordvoerder Paul de Waal.



De langzame opmars van de stekkerauto is volgens Bovag vooral te wijten aan de hoge prijs en beperkte actieradius. ,,Maar de industrie werkt daar hard aan, dus dat gaat echt wel komen. Alleen wel geleidelijk. We hebben 8 miljoen auto's in Nederland, per jaar worden maar 400.000 nieuwe verkocht. Zelfs als die allemaal elektrisch zouden zijn, duurt het nog twintig jaar voordat fossiele motoren volledig zijn uitgebannen.''

Bijtelling

Dat de overheid de fiscale voordelen voor plug-in hybrides heeft geschrapt, werkt de verkoop van stekkerauto's niet in de hand. Alleen voor zakelijke rijders heeft elektrisch rijden voordelen: zij betalen minder bijtelling. Het gros van de 8200 volledig elektrische auto's die vorig jaar werden verkocht, ging dan ook naar bedrijven.

De overheid moet elektrisch rijden ook voor particulieren aantrekkelijker maken, stelt Natuur en Milieu. ,,Kijk naar Noorwegen. Daar stimuleert de overheid elektrisch rijden met gratis parkeren, aparte rijstroken, vrijstelling van tol, BTW en aanschafbelasting. Meer dan de helft van de verkochte auto's is daar nu elektrisch.''

Hybrides

In 2020 moet 10 procent van de nieuw verkochte auto's een stekker hebben, wil de Nederlandse overheid. In 2025 moet dat zelfs 50 procent zijn. Afgelopen jaar was slechts 2,7 procent van de nieuw verkochte exemplaren een stekkerauto (volledig of plug-in hybride), blijkt uit cijfers van het CBS.