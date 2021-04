Sluiting Disneyland Parijs is een ramp voor de regio: ‘Omzet is nul, maar vaste lasten blijven’

Tankop­slagreus Vopak ziet winst in de eerste maanden van dit jaar dalen

21 april Tankopslagreus Vopak heeft in de eerste maanden van dit jaar 73 miljoen euro winst gemaakt gemaakt. Dat is tien miljoen euro minder dan een jaar geleden in hetzelfde kwartaal. Vopak schrijft dat toe aan een ongunstige wisselkoers en verwacht dat investeringen en uitbreidingen zich later dit jaar zullen uitbetalen.