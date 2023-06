Sommige producten in prijs verlaagd: ‘Supermarkten spelen in op verlies koopkracht’

Europese gasprijs op één dag meer dan een vijfde duurder, door mogelijk grotere vraag in Azië

De Europese gasprijs is maandag met zowat 20 procent gestegen, de sterkste stijging in ongeveer drie maanden tijd. Aanleiding zijn signalen dat de markt krapper wordt, door de mogelijk hogere vraag naar aardgas in Azië, schrijft het financiële persagentschap Bloomberg.