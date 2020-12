Spanje in Europa zwaarst getroffen door pandemie: ‘Toeristen zorgden voor leven hier op straat’

BarcelonaHoe diep de coronapandemie erin hakt, verschilt sterk per stad, provincie of land. Spanje is economisch het zwaarst getroffen van alle EU-landen, vooral omdat het toerisme is weggevaagd. Dat is goed te zien rond de Sagrada Familia, een van Barcelona's grootste trekpleisters.