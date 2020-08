Specsavers vroeg staatssteun aan voor 143 winkels: ‘Deden we niet zomaar’

Verbod op harde rooster­vloe­ren voor kalfjes? Rechter kan er geen uitspraak over doen

13:54 Stichting Dier&Recht heeft bij de rechter bot gevangen in een poging de harde roostervloeren voor kalveren te verbieden. De stichting vindt dat deze roosters in strijd zijn met de wet en klaagde de staat (lees: ministerie van Landbouw) aan. De civiele rechter geeft aan niet over de kwestie te mogen oordelen en vindt dat Dier&Recht zich tot de bestuursrechter moet wenden.