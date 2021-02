Speelgoedmaker maakt Mr. Potato Head genderneutraal

Voor altijd in de schaduw van Barbie: ‘Ken is een beetje een lulletje rozenwater’

28 november Exposities in musea in Almelo en Terschuur, Barbie-taxatiedagen en een speciaalzaak in Dordrecht: Barbie lijkt in ons land onverminderd populair. Hoe zit dat met haar vriendje Ken?