Spullen kopen? Consumenten délen liever (en daar spelen Ikea en Decathlon op in)

Het is mode om je spullen te huren en te delen. Na kleinere initiatieven met auto’s en fietsen omarmen ook de grote retailers die trend. Zo begint de Zweedse woonwarenreus Ikea volgend jaar in 30 landen met verhuurexperimenten en komt sportwinkel Decathlon met een platform voor het delen van sportspullen. ,,Mensen hechten minder aan bezit.’’

Het delen of huren van auto's, matrassen, gereedschappen, fietsen of wasmachines komt al langer voor, maar het zijn niet meer louter start-ups die dit aanbieden. Ook grote winkelketens storten zich op de markt. Zoals een Ikea. Het bedrijf gaat in 30 landen experimenteren met verhuur van meubels. Consumenten kunnen dan voor een bepaalde tijd hun spullen leasen en na afloop weer teruggeven aan de meubelketen. Die knapt ze op en zet ze weer in de verhuur of verkoop.

In Nederland is het warenhuis vorig jaar al een kleinschalig initiatief gestart: studenten in het Amsterdamse wooncomplex ‘Stek Oost’ kunnen een meubelpakket van tussen de 20 en 30 euro huren. Komend jaar volgen meer initiatieven, ook specifiek voor bepaalde doelgroepen. Welke initiatieven dat zijn, wil het bedrijf niet kwijt.

Weinig animo

Of er veel animo voor is, zal moeten blijken. Bij het Amsterdamse woonproject lijkt die beperkt: tot dusver huren 20 van de circa 200 studenten een Ikea-meubelpakket. Een kleine groep, beaamt Ikea Nederland. Toch is het bedrijf meer dan tevreden. ,,We krijgen uit die groep waardevolle en interessante informatie over de wensen en behoeftes. Zo willen mensen soms liever een andere kleur kast of een meubel uit een ander pakket. Bij dat soort dingen hadden we nog niet stilgestaan.’’

Uiteindelijk wil Ikea er naartoe dat zijn klanten de (web-)winkel binnenstappen en zelf bepalen of ze die ene kast kopen óf huren, hun oude Ikea-bank inruilen voor een andere, of hun PAX-kast voorzien van een andere kleur deuren. ,,Onze organisatie is nu nog niet ingericht op bijvoorbeeld maandelijks incasseren, het onderhouden van spullen of verkopen van tweedehandsspullen. Die omslag vraagt tijd.’’

Ook de Franse sportketen Decathlon ziet kennelijk brood in de markt. De retailer lanceert in Nederland DecaShare, een online platform waarop particulieren hun sportbenodigdheden te leen aanbieden, gratis of tegen betaling. Decathlon zegt zelf ook sportspullen te zullen gaan verhuren via het eigen platform.

Quote Bij het huren van meubels zijn mensen misschien duurder uit. Maar daar staat tegenover dat ze extra service krijgen Ikea

Slimme zet

Een slimme zet van deze retailers, zegt Franka Rolvink Couzy van ABN Amro. De expert ziet het aantal bedrijven rap groeien dat klanten diensten aanbiedt met producten die ze eerder alleen verkochten. ,,Het past bij veranderend consumptiegedrag. Mensen hoeven niet per se een auto voor de deur te hebben staan of een wasmachine in huis. Het is mooi dat grote bedrijven daarop anticiperen. Dit is een grote stap.’’

In een vorig jaar uitgebracht onderzoek van ABN Amro zei een op de drie Nederlanders open te staan voor een ommekeer van bezit naar gebruik. Maar wel op voorwaarde dat ze het gemak ervaren, de kosten beheersbaar blijven en hun privacy gewaarborgd is. Wat de opmars in de weg kan staan, is het kostenplaatje: van de consumenten vreest 87 procent bij het langdurig leasen van producten duurder uit te zijn. Als het te duur is en minimaal gemak levert, dan haken mensen af, reageert onderzoeker Franka Rolvink Couzy.