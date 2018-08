Stakingen en hogere brandstofprijzen drukken winst Air France-KLM

De werkonderbrekingen bij Air France hadden in het tweede kwartaal een negatief effect van 260 miljoen euro op de operationele winst van het moederbedrijf. Deze kwam uiteindelijk uit op 345 miljoen euro. Vooraf werd door kenners rekening gehouden met een winst van circa 252 miljoen euro.

De omzet stabiliseerde op 6,6 miljard euro. De omzetstijging was vooral te danken aan kostenbesparingen en de lichte toename van het aantal passagiers van 0,8 procent naar 26 miljoen klanten. Met name in het hogere segment werden meer tickets verkocht.