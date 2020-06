‘Steunpakket van 3,4 miljard euro voor KLM’

VIDEO Zorgbonus kan verpleeg­kun­di­ge toeslagen kosten, oppositie verbijs­terd

25 juni De bonusregeling voor zorgpersoneel, 1000 euro netto per persoon, kan betekenen dat mensen worden gekort op hun toeslagen omdat ze te veel inkomsten krijgen. Dat blijkt uit de Kamerbrief over de regeling. De oppositie is hier boos over.