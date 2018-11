Stijging huizenprijs houdt aan (máár gaat iets minder hard)

Het einde van de huizenprijsstijging is nog niet in zicht, maar de stijging begint af te vlakken. De economen van de Rabobank verwachten voor volgend jaar een stijging van 6 procent. Eerder voorspelden ze nog een stijging van 7 procent.

Om de motor van de woningmarkt draaiende te houden, heb je kortweg twee dingen nodig: betaalbaarheid van de woning én het vertrouwen van de consument. Zonder die twee gaat er geen huis meer van de hand in Nederland. Wat is nu het geval?

De huizen zijn te prijzig en meer mensen beginnen te twijfelen aan de gezondheid van de woningmarkt, constateren de economen van de Rabobank in hun nieuwste kwartaalbericht. ,,De kloof tussen wat de gemiddelde Nederlander verdient en wat een huis gemiddeld kost, wordt groter. Op een gegeven moment is de rek eruit en kunnen steeds minder mensen een hypotheek krijgen”, constateert econoom Nic Vrieselaar.

Door de prijsstijgingen - alleen al dit jaar steeg de prijs met gemiddeld 9 procent, oftewel zo'n 25.000 euro - hebben niet alleen starters het nakijken op de woningmarkt, ook de middeninkomens vallen vaker buiten de boot. Dit constateerde adviesbureau Dynamis onlangs al: 9 op de 10 te koop staande huizen zijn niet meer te financieren voor mensen met een middeninkomen. Wie wel wil slagen, zal een flinke overwaarde op zijn huidige huis moeten hebben of tienduizenden euro's aan spaargeld moeten meenemen.

Voorzichtiger

En dat is echt niet iets dat alleen speelt in de Randstad, zegt de Rabobank, ook in de rest van het land wordt het aanbod van te beschikbare en betaalbare woningen krapper. Het resultaat is: het vertrouwen in de woningmarkt is tanende. Vrieselaar: ,,Minder mensen zeggen dat dit een gunstige tijd is om een huis te kopen. Mensen kunnen voorzichtiger worden, bijvoorbeeld met het overbieden op een huis.”

Voor het Economisch Bureau van de Rabobank is het dalende vertrouwen en de dalende financierbaarheid aanleiding om zich iets voorzichtiger uit te drukken over de huizenprijzen. In april dachten de economen nog aan 7 procent, nu zeggen ze 6 procent. Of die stijging nog verder zou kunnen teruglopen? Of zit er wellicht zelfs een daling aan te komen?

Vrieselaar verwacht dat we in elk geval qua prijsstijgingen in de buurt van de piek zitten. ,,De prijzen zullen misschien nog wel stijgen komende jaren, maar op een veel lager pitje.” En, zo brengt hij in herinnering: de woningmarkt kent pieken, maar ook dalen.

Volledig scherm Nic Vrieselaar © Rabobank Zo hadden we amper vijf jaar geleden nog te maken met prijsdalingen van wel 25 procent. Op korte termijn hoeven we zoiets niet te vrezen, maar op langere termijn sluit Vrieselaar zeker niet uit dat de prijzen weer flink gaan dalen. ,,De huizenmarkt en de Nederlandse economie zijn nauw met elkaar verbonden. Als onze economie een knauw krijgt, bijvoorbeeld door Italië, de brexit of Trump, dan gaan we die pijn ook voelen op de huizenmarkt.”

Innovatie

Een ontwikkeling die de huizenprijzen ook zou kunnen beïnvloeden, is innovatie in de woningmarkt. Een ontwikkeling die ze bij het Economisch Bureau van de Rabobank hard toejuichen. ,,Het zou zomaar een antwoord kunnen zijn op de problemen op de woningmarkt.”

Vorige week bleek uit onderzoek van de TU Delft nog dat de nieuwbouwmarkt begint op te drogen: er worden minder nieuwbouwhuizen verkocht, minder woningen gebouwd en opgeleverd. Nieuwbouw wordt beschouwd als de oplossing voor het tekort aan woningen en de stijgende huizenprijzen. Vrieselaar: ,,Het kan het probleem oplossen van het tekort aan vakmensen en de stijgende bouwkosten. En de woningen zijn goed betaalbaar.”

In meer gemeenten proberen ze met dit soort prefabwoningen de ergste nood te ledigen. Zo kondigde Rotterdam vandaag aan tussen de 1500 en 3000 tijdelijke kant-en-klare huurwoningen in de stadsgrenzen te laten verrijzen. De woningen blijven hooguit tien blijven staan, krijgen een huur van zo'n 600 euro en zijn onder meer bedoeld voor agenten, leerkrachten en starters. In 2019 worden de eerste woningen geplaatst.

Ook in Texel komen 100 prefabwoningen. Het Belgische bedrijf Skilpod, waar woningen zo van de band rollen, gaf onlangs al aan in onderhandeling te zijn met verschillende woningbouwverenigingen in ons land. ,,Niemand vaart wel bij een nieuwe crisis op de woningmarkt”, aldus de Rabo-econoom.