Stormloop op kredietloket banken

Bij de loketten voor extra krediet is het topdrukte. ,,Het begon vorige week al, maar nu loopt het echt heel hard met vragen’’, zegt een woordvoerder van ING. ,,Vooral voor de borgstellingsregeling voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) is veel belangstelling.’’

ABN Amro ziet een enorme toename in vragen uit de sectoren retail, transport en logistiek en leisure. ,,Onder leisure valt bij ons de horeca, maar bijvoorbeeld ook de pretparken’’, aldus een woordvoerder. Bij de Rabobank stapelen de aanvragen zich ook op. ,,We hebben een overload aan werk. We werken met man en macht om de ondernemers zo snel mogelijk van dienst te zijn’’, laat de bank weten. Concrete aantallen aanvragen willen de banken niet noemen.

Getroffen

Duizenden ondernemers zijn getroffen door de corona-uitbraak. De horeca is bijvoorbeeld zo goed als op slot gegaan, waardoor bedrijven van de ene op de andere dag hun omzet zien verdwijnen. Maar wie personeel in dienst heeft zal volgende week toch gewoon de salarissen moeten overmaken.

Dat kan al veel bedrijven in de problemen brengen. Om de kosten te kunnen blijven betalen kunnen mkb-ondernemers een beroep doen op de BMKB-regeling. Die is sinds afgelopen maandag beschikbaar. Bij de BMKB stelt de overheid zich garant voor een groot deel van het krediet dat een bank aan een mkb bedrijf geeft. Het maximumkrediet is 1,5 miljoen euro. Daarboven geeft de overheid geen borgstelling meer af.

De belangstelling voor het krediet is overweldigend. Banken zetten alle zeilen bij om ondernemers zo snel mogelijk te helpen. Kleinere kredieten kunnen al online worden aangevraagd. ,,Daarnaast proberen we onze klanten zoveel mogelijk maatwerk te leveren’’, zegt de Rabobank.

Uitbreiding

Door de enorme toeloop kunnen niet alle klanten direct geholpen worden waarschuwen de banken. Bovendien zijn veel bankkantoren dicht in verband met de virusuitbraak. Via telefoon, internet en videoverbindingen proberen ze de grote hoeveelheden klanten zo snel mogelijk te bedienen.