Strijd om nieuwe klanten kost VodafoneZiggo en T-Mobile geld

T-Mobile, dat scoort met zijn populaire 'unlimited abonnement', meldt trots in het afgelopen eerste kwartaal 83.000 nieuwe mobiele klanten te hebben binnen gehengeld. Inmiddels is de provider hard op weg de grens van 4 miljoen abonnees te slechten. Momenteel heeft T-Mobile 3,9 miljoen klanten waarvan 3,34 miljoen een vaste bundel hebben. De keerzijde is dat dit veel geld kost. Bovendien zorgde de sinds vorig jaar geldende 'gratis' EU-roaming voor lagere omzetten. Hetzelfde geldt voor de sinds 1 mei 2017 verplichte BKR-registratie voor dure smartphones boven de 250 euro : ook dat scheelt omzet nu mensen eerder hun toestel zélf kopen om die registratie te vermijden en dan een SIM-only bundel nemen. T-Mobile's omzet daalde al met al liefst 9 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar en komt uit op 309 miljoen euro. Het grootste deel hiervan dus door gewijzigde regelgeving.

'Beste resultaat sinds fusie'

VodafoneZiggo won afgelopen eerste kwartaal 30.000 nieuwe mobiele en 12.000 vaste klanten. ,,Dat is het beste resultaat sinds de fusie tussen Vodafone en Ziggo,'' stelt financiële baas Ritchy Drost in een toelichting aan de pers. Beide spelers kondigden in 2016 aan hun activiteiten in Nederland te bundelen. De omzet daalde de eerste drie maanden van 2018 met 4 procent naar 972 miljoen euro. De oorzaak ligt vooral bij de mobiele tak, waarbij Drost dezelfde redenen noemt als T-Mobile. Hij wijst er op dat de verplichte BKR-registratie weliswaar omzet scheelt, maar geen winst. ,,Op die toestellen maken wij geen marge, dat geld gaat naar de Apples en Samsungs van deze wereld.'' VodafoneZiggo profiteert verder van het aanbieden van gecombineerde abonnementen van mobiele telefonie met vast internet, vaste telefonie en televisie. Door de 'gratis' extraatjes aan klanten te geven lopen die minder snel weg en neemt de klanttevredenheid toe. Inmiddels hebben 920.000 van de 3,9 miljoen vaste klanten van VodafoneZiggo ook een mobiel abonnement. ,,We zijn daar erg blij mee.''

Hoge internetsnelheden

Het bedrijf zegt op koers te zijn om in 2020 alle klanten internetsnelheden van 1 Gigabyte/s te kunnen bieden. ,,We zijn bezig ons netwerk daarvoor gereed te maken.'' VodafoneZiggo zegt 800 miljoen euro per jaar in zijn netwerk te investeren. ,,Daarmee zijn we in onze sector één van de allergrootste investeerders.''