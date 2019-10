Studenten lenen steeds vaker en meer

In september 2015 is het nieuwe leenstelsel ingevoerd. Dit verving de basisbeurs. De gemiddelde studieschuld is sindsdien opgelopen van 12.400 euro in 2015 naar 13.700 euro in 2019. Ook het aantal studenten met een schuld is gegroeid: in 2019 hadden in totaal 1,4 miljoen mensen een studieschuld. Dat waren er 388.000 meer dan begin 2015.