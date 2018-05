Stuur me een Tikkie! Hoe ABN Amro’s betaalapp Nederland verovert

Meerder­heid voorstan­der Europese vliegtaks

8:53 De meerderheid van de bevolking (53 procent) is voorstander van een vliegtaks mits die in Europees verband wordt ingevoerd. Dat blijkt uit onderzoek onder 27.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel. Ruim een derde (37 procent) is tegen een Europese taks op vliegtickets.