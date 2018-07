Supermarkt neemt maatregelen om winkels te bevoorraden met voldoende water

Uit voorzorg slaan consumenten nu meer water in dan anders, zo zien de supermarkten terug in de verkoopcijfers. ,,Het is al langdurig mooi weer en dat zien we terug in de verkoop van water'', vertelt de woordvoerster van Aldi.

Bij de Plus zien ze bij zonnig weer standaard meer behoefte aan mineraalwater, maar die piek is nu wel hoger dan voorgaande jaren. Van lege schrappen is echter geen sprake, stelt een zegsvrouw gerust. ,,Er zijn geen issues met de voorraad.''

Ook bij Albert Heijn is er geen tekort. ,,We zien de verkoop van het water en frisdranken toenemen'', maar zo benadrukt de zegsvrouw: ,,Dat is eigenlijk altijd het geval bij mooi weer''

Om te voorkomen dat schappen leeg raken, nemen sommige supermarkten wel extra maatregelen. Zo heeft Plus een iets grotere voorraad aangelegd op de distributiecentra. Ook Jumbo zegt: ,,Wij anticiperen op de grote vraag door onze winkels tijdig te bevoorraden met water. Zo zorgen we ervoor dat we aan de vraag van onze klanten kunnen voldoen.''

Run

In een Groningse supermarkt ontstond gistermiddag korte tijd een run op waterflessen. ,,Een half uur geleden hadden we nog genoeg water, nu zijn alleen de dure merken nog te krijgen'', zei een medewerker van de Jumbo in de Groningse Oosterstraat tegen het Dagblad van het Noorden. De aanleiding was een waterstoring.