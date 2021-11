‘Supermarkten verkopen massaal flessen frisdrank zonder statiegeld’, onderzoek inspectie

In de statiegeldwet is vastgelegd dat er statiegeld moet worden gerekend op frisdranken waar water in zit en waar suiker/zoetstof aan is toegevoegd. In de wet staat ook dat sappen zijn uitgesloten, maar dit geldt volgens staatssecretaris Steven van Weyenberg alleen voor dranken die voor 100 procent uit sappen bestaan. Zodra water en suiker aan een sap is toegevoegd, moet er volgens Van Weyenberg statiegeld op.