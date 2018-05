Tanken wordt rap duurder, vooral aan de snelweg

Het verschil tussen de prijs aan de snelweg en bij de onbemande pomp is in tien jaar tijd opgelopen van 9 naar 13 eurocent. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en Travelcard. Langs de snelweg steeg de prijs afgelopen tien jaar met 8,9 procent, terwijl de toename bij lokale onbemande pompen beperkt bleef tot 6,4 procent. In april betaalden automobilisten voor Euro95 gemiddeld 1,61 euro per liter.



De prijs zal nog wel even hoog blijven, want de olieprijs is flink aan het stijgen. De afgelopen weken ging de prijs van een vat ruwe olie omhoog van 60 naar 75 dollar. De productiebeperking van Opec, het kartel van olieproducerende landen, is een van de oorzaken van de hoge olieprijs. Door de groei van de wereldeconomie stijgt de vraag naar olie bovendien structureel.