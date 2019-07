Telefonische verkoper mag straks alleen bellen als klant toestemming geeft

Het einde van de telemarketing-terreur lijkt in zicht. Consumenten worden straks alleen gebeld als zij daar expliciet toestemming voor hebben gegeven. Telemarketeers mogen bovendien niet meer anoniem bellen: het telefoonnummer van de afzender moet altijd zichtbaar zijn. Dat staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken).

Het blijft een grote bron van ergernis voor veel consumenten, zo bevestigt nieuw onderzoek van onderzoeksbureau Kantar in opdracht van het ministerie. Of het nu uitgevers, loterijen of goede doelen zijn, het gros van de consumenten stelt de verkooppraatjes aan de telefoon niet op prijs.

Vorig jaar oktober kondigde Keijzer al aan dat ongevraagde telefonische verkoop aan consumenten en kleinere ondernemers zoals eenmanszaken verboden wordt. De staatssecretaris heeft de resultaten van dit nieuwste onderzoek echter aangegrepen om de regels nog wat verder aan te scherpen. ,,Ook uit nieuw onderzoek blijkt dat Nederlanders zich in overgrote meerderheid ergeren aan ongevraagde, telefonische verkoop: ongeacht de organisatie die er achter zit. Daarom ga ik dit wettelijk verbieden”, aldus Keijzer.

Alleen als expliciet toestemming is gegeven kunnen consumenten en ondernemingen straks nog worden gebeld. Bestaande klanten kunnen nog wel een bepaalde termijn ongevraagd gebeld worden om ze een nieuw aanbod te doen. Maar hiervoor wordt een maximum termijn vastgesteld. Wat die wordt, is nog niet duidelijk. De verkopers krijgen van Keijzer de kans dit zelf te regelen. Als dat niet werkt, zal ze alsnog ingrijpen.

Onder vuur

De telemarketeers liggen al langer onder vuur. Zo onthulde het AD eerder een telefoongesprek waarin te horen was hoe telefonische verkopers van Essent klanten uitschelden en zeggen 'recht te hebben’ op hun geld. Het onthulde telefoongesprek was voor de Consumentenbond eerder al aanleiding om te pleiten voor een totaalverbod op telemarketing. Uit een peiling onder ruim 20.000 lezers van deze site bleek dat bijna negentig procent van de lezers zich kan vinden in zo’n verbod op verkooptelefoontjes.

‘Gemiste kans’

In een reactie zegt de Consumentenbond op zich blij te zijn dat telemarketing aan banden wordt gelegd maar voegt daaraan toe: ,,Het wetsvoorstel gaat niet zover als we hoopten. Dat is echt een gemiste kans.” Vooral het feit dat telemarketeers zelf de maximumtermijn bepalen hoe lang bestaande klanten nog mogen worden benaderd voor een nieuw aanbod, vindt de consumentenorganisatie een slechte keus. ,,Het is wel gebleken dat zelfregulering niet werkt in deze sector”, zegt woordvoerder Joyce Donat. Wat de bond betreft had die hele termijn geschrapt moeten worden.

Maar zo ver gaat Keijzer nu niet. Dat is volgens een verkoper uit de branche, die alleen anoniem wil reageren, een grote vergissing. Het bel-me-nietregister schrijft al voor dat mensen die er in staan alleen benaderd mogen worden als ze in het verleden klant zijn geweest. Telefonische verkopers beweren daarom vaak dat potentiële klanten in het verleden al bij hun bedrijf hebben ingekocht.

Bronnen uit de branche meldden al eerder dat dat lang niet altijd klopt. Ook is er volgens de verkoper die nu op deze plannen reageert een ‘truc’ in zwang. Voor enquêtes mag wél gebeld worden. ,,Dan draai je het gesprek om zodat het toch om een verkoop gaat. Of er wordt gezegd dat gegevens bij een prijsvraag zijn gegeven, waardoor bellen wel mag. Zo simpel is het. Deze maatregelen gaan nergens over. Het wereldje vindt hier wel weer wat op.”

Wat betreft het niet langer bellen met anonieme nummers zegt de verkoper: ,,Het is simpel om een 085-nummer te kopen. Dat lost niets op.” Hoogstens verhoogt het de ergernis, omdat veel mensen nu privé-nummers niet opnemen omdat ze vrezen dat het om een verkoper gaat. Nu al bellen veel bedrijven met ‘gewone’ nummers.

Schrappen