Terwijl bijna de hele wereld worstelt met corona draait Chinese economie als vanouds

Terwijl het grootste deel van de wereld nog worstelt met oplaaiende uitbraken van corona, gaat het in China alweer als vanouds. De fabrieken draaien volop, de restaurants zitten vol en het leven herneemt zijn gewone gang. En dat terwijl in Europa de angst voor een tweede economische dip toeneemt en de Amerikanen op een harde landing afstevenen voor hun economie. Zeker nu er nog steeds geen overeenstemming is voor nieuwe coronasteunmaatregelen.