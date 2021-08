Tesla ontkracht geruchten rond voorzitterschap Elon Musk

De waakhond pakte Musk in 2018 aan nadat hij op Twitter had gezegd Tesla van de beurs te willen halen en daar ook de fondsen al voor te hebben, terwijl dat niet zo was. Musk moest ook een boete betalen en mocht geen beursgevoelige informatie meer twitteren. Ook moest gedurende drie jaar een onafhankelijke voorzitter worden aangesteld. Die periode eindigt later dit jaar, waardoor er gespeculeerd werd over de vraag of Musk weer voorzitter zou kunnen worden.