Thalys staat (bijna) stil, bedrijf heeft leningen nodig om te overleven

Van winkels tot kantoren: grote stations lijken wel vliegvel­den, maar wat blijft er over na de crisis?

14 januari Vanaf Rotterdam Centraal pak je een trein naar Londen en vanaf ‘stationshart’ Utrecht Centraal bereik je ongeveer elk perron in Nederland: in de afgelopen jaren werden miljoenen euro’s geïnvesteerd in grote stationsgebieden in de Randstad. Hoe belangrijk zijn die stations eigenlijk - en wat zijn de gevolgen van de coronacrisis op deze hubs?