‘The Lion King’ laat de kassa rinkelen bij Disney

7 november Stop maar met zoeken naar leerkrachten, verpleegkundigen winkelpersoneel of andere arbeidskrachten. Als alle werkenden gemiddeld vijf uur per week meer werken, zijn alle personeelstekorten morgen opgelost. ,,Ideaal, maar zie iedereen maar eens over de streep te trekken’’, reageert hoogleraar Ton Wilthagen.