Tienduizenden klachten over coronavouchers: 'Zorgen juist voor meer onrust’

Vaker overtredin­gen bij bedrijven die met gevaarlij­ke stoffen werken

7 juli Meer risicobedrijven in Zuid-Holland overtreden de regels. Bij 67 procent van de 119 bedrijven is vorig jaar minstens één overtreding geconstateerd. In 2018 was dat 56 procent. Opvallend: het provinciebestuur maakt zich niet druk om deze toename. De staatssecretaris van milieu Stientje van Veldhoven doet dat juist wel.