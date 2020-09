Toch geen reddingsboei nodig, bijna 2000 werkgevers trekken aanvraag coronasteun in

Ruim 1,3 miljard euro aan loonsubsi­die overge­maakt aan werkgevers

11 augustus Er is al ruim 1,3 miljard euro overgemaakt aan bedrijven die een beroep hebben gedaan op de nieuwe regeling voor loonsubsidie. Het loket voor de regeling Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 2.0 is begin juli opengegaan.