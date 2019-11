Toekomst van de veehouderij: ‘Niet minder boeren, maar minder dieren’

Dit is geen negatief verhaal over veehouders. Tenminste niet als het aan Elsbeth Stassen, afscheid nemend hoogleraar Dier en Samenleving aan de Wageningen University & Research (WUR), ligt. ,,Nederlandse boeren zijn innovatieve en hardwerkende mensen met hart voor hun bedrijf en dieren. Ik zou graag zien dat dat in het artikel komt’’, zegt Stassen, haar woorden zorgvuldig wegend. De intensieve veehouderij is volgens haar een doodlopende weg.