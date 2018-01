Toen de Kijkshop nog hét voorbeeld van vooruitgang was

Ondernemen Doutzen Kroes rijkste vrouw onder jonge miljonairs

12:49 Ze is niet de rijkste jonge miljonair van Nederland - die eer is weggelegd voor Coolblue-topman Pieter Zwart - máár Doutzen Kroes is wel de rijkste vrouw in het rijtje. Sinds vorig jaar heeft het topmodel haar eigen lingeriecollectie bij Hunkemöller.