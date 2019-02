Toezichthouder AFM: miljoenen meer nodig door brexit

Bijna niemand kent ze, maar deze tweeling­zus­sen verkopen miljoenen flessen frisdrank

17:25 De Nederlandse tweelingzussen Raissa en Joyce de Haas (28) maken vanuit Londen furore met hun luxe en suikervrije frisdrankjes. De twee - geboren in Helmond, getogen in Antwerpen - richtten vijf jaar geleden Double Dutch Drinks op en verkochten al meer dan 10 miljoen flessen. Het Amerikaanse zakenblad Forbes heeft de jonge ondernemers in de prestigieuze 30 under 30 Europe-lijst gezet. ,,Wij waren nooit zo van het bier.’’