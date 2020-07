Toezichthouder grijpt in: vliegtickets moeten binnen zeven dagen vergoed

Volgens de maatschappijen is het vanwege de enorme aantallen gedupeerde reizigers onmogelijk om in coronatijd aan de geldende restitutievoorwaarden te voldoen die zijn opgesteld in een tijd dat er geen vuiltje aan de lucht was.



,,Geen enkel annuleringsbeleid voorziet in de omvang van de coronacrisis’’, aldus een woordvoerder van KLM. ,,We hebben een groot aantal vluchten geannuleerd vanwege de de reisbeperkingen die de afgelopen maanden over de hele wereld zijn opgelegd, wat een groot aantal restitutieverzoeken met zich meebrengt. Om deze aantallen te verwerken, hebben we meer tijd nodig dan normaal. We hopen de achterstand zo snel mogelijk in te halen.’’



Vakantievlieger Transavia verwacht dat terugkeer naar een overzichtelijke terugbetalingstijd nog weken zal duren en betwijfelt of zeven dagen haalbaar is. ,,Vanwege de enorme aantallen aanvragen voor vouchers en terugbetalingen lukt ons dat gewoon niet’’, zegt een woordvoerder. ,,De druk is al heel erg hoog. De enorme schaal heeft ertoe geleid dat we én grote aantallen reizigers moesten annuleren, 1,8 miljoen tot 1 juli, en vouchers aanbieden én geld terugbetalen.’’



De maatschappij heeft inmiddels maatregelen genomen. ,,Passagiers die een voucher hebben, kunnen deze via onze site inruilen voor een refund. Dat kon niet eerder, omdat we die mogelijkheid eerst nog moesten ontwikkelen.’’



Nog altijd duurt de betaling zelf ‘enkele weken’. ,,De achterliggende organisatie moet nog worden geautomatiseerd. Dat duurt nog een paar weken. Daarna kunnen we hopelijk binnen 7 tot 10 dagen uitbetalen, maar of we dat halen, hangt af van de situatie in de wereld.’’