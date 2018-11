Toezichthouder waarschuwt voor telefoontjes klusbedrijf

UPDATE ‘Helft van medewer­kers VDL Nedcar onder invloed van drank of drugs’

10:18 De helft van de medewerkers van de Nedcar-autofabriek in Born is onder invloed van drank of drugs, zo blijkt uit steekproeven. Dat staat in het personeelsblad dat maandelijks wordt verspreid, meldt 1Limburg. Nedcar bevestigt het bericht.