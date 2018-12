Topbelegger verloor al 120 miljoen euro aan de bitcoin (maar hij houdt vertrouwen)

Michael Novogratz was ooit partner bij zakenbank Goldman Sachs, maar is tegenwoordig vooral bekend als bitcoinexpert en topman van cryptobank Galaxy Digital. Hoe zalig 2017 voor hem was, zo rampzalig verloopt 2018. Samen met vrijwel alle cryptomunten krijgt de bitcoin dit jaar flinke klappen: van de recordkoers van 20.000 dollar eind vorig jaar is op het moment amper 3300 dollar over.