Topman Blokker stapt op vanwege 'verschil van inzicht'

Nachtje in cabine in strijd voor luxe parkeer­plaat­sen voor truckers

10:29 ,,Of ik lekker geslapen heb? Uitstekend, dank je!'' CDA-Europarlementariër Wim van de Camp klinkt monter na zijn eerste nacht ooit in een truckerscabine. De actie past in zijn strijd om voor honderdduizenden truckers over heel Europa beveiligde en afgesloten parkings in te richten met goede sanitaire voorzieningen en restauratie op loopafstand.