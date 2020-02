Topman Heineken vertrekt na 15 jaar leiding

Failliet Hudson’s Bay betaalt alsnog huur

10 februari De Canadese winkelketen Hudson’s Bay, die zijn winkels in Nederland eind vorig jaar sloot, heeft alsnog de huur voor de maand februari betaald voor zijn leegstaande winkelpanden. De curatoren van de failliete Nederlandse tak van het bedrijf twijfelden eerder of Hudson’s Bay voldoende geld in kas had.