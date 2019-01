Topman Menzis: Patiënt hoeft niet te lijden

Beste koop Deze An­droid-toestellen heb je voor 200 euro en blijven altijd up-to-da­te

8:44 Android is het meestgebruikte besturingssysteem op de planeet, maar kan nog wel eens steekjes laten vallen. Zo wordt niet iedere telefoon waar Android op draait jarenlang ondersteund, is er veel onnodige software en zijn de updates vaak onoverzichtelijk. Veel fanatiekelingen vonden hun heil in Android One. Maar wat zijn de beste toestellen? Tweakers legde drie telefoons naast elkaar.