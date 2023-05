Topman moederbedrijf Albert Heijn bijt van zich af: ‘Winsten in Europa staan juist onder druk, kijk naar de feiten’

In een toelichting op kwartaalcijfers heeft topman Frans Muller van Ahold Delhaize van zich afgebeten. Het moederbedrijf van Albert Heijn krijgt flinke kritiek vanwege haar hoge winsten en omzetten, terwijl de prijzen voor consumenten alsmaar stijgen. Het beeld van inhalige multinational vindt Muller niet terecht. ,,Kijk naar de feiten. Onze winstmarges in Europa staan juist onder druk.’’

Muller deed een ‘oproep aan analisten en journalisten’ om de financiële resultaten goed aan het publiek uit te leggen. De omzet van het supermarktbedrijf steeg 9,4 procent tot 21,6 miljard euro, en de nettowinst met 7 procent tot 593 miljoen euro, maar Muller wilde niks weten van een supermarktbedrijf dat over de rug van klanten haar geld verdient.

Hij wees er meermaals op dat driekwart van de winst in de Verenigde Staten wordt behaald. Het Nederlandse supermarktbedrijf heeft daar het overgrote deel van de winkels, waar het ook nog eens wordt geholpen door een sterke dollar. ,,Ik hoop dat mensen naar de feiten zullen kijken‘’, zei Muller die zich opwond over de interpretatie van de financiële resultaten.

In Europa is de winstmarge 20 procent lager dan vorig jaar, die is nu nog maar 2,8 procent, 'flinterdun’ volgens Muller. Een winstmarge van ongeveer 4 procent wordt door Ahold Delhaize als gezond wordt gezien. ,,Dit is een enorme deuk’’, zegt Muller. ,,Ik maak me echt zorgen om de winstontwikkeling in Europa.’’

Kop van Jut

Ahold Delhaize dreigt de nationale kop van Jut te worden, vooral vanwege hoge prijzen in de supermarkt. Muller kon nog niet zeggen wanneer de prijzen weer zullen zakken. In Nederland had Albert Heijn bovendien last van stakingen in distributiecentra, waardoor de schappen in een aantal supermarkten steeds leger raakten. Inmiddels is een nieuwe cao afgesloten, waardoor medewerkers er 10 procent op vooruit gaan. Ondertussen wordt ook nog gesproken over de term graaiflatie, waar ook vaak de naam van Ahold Delhaize wordt genoemd. Multinationals zouden de prijzen meer verhogen dan door door inflatie nodig is.

Muller wilde daar niks van weten: ,,Graaiflatie is bij ons niet aan de orde. Het is jammer dat dit beeld is ontstaan.’’ Hij wees op prijzen voor grondstoffen en energie die hoog blijven. Hij nodigde iedereen uit om de financiële cijfers beter te bekijken ‘om te voorkomen dat een groot spektakel ontstaat’.

Door alle commotie lijkt de reputatie van de Albert Heijn inmiddels wel te zijn aangetast. Volgens Fernand de Boer, die Ahold Delhaize al jarenlang voor bureau Degroof Petercam volgt, is dat niet helemaal terecht. Ahold Delhaize splitst kwartaal- en jaarcijfers niet uit per supermarktformule. Daardoor blijft het onduidelijk hoe groot de winsten bij Albert Heijn zijn. ,,Albert Heijn zal iets meer verdienen dan andere Nederlandse supermarkten. Ze zijn de grootste, hebben de meeste inkoopmacht en kunnen kosten uitsmeren over veel winkels. Ze bepalen de prijzen in Nederland.‘’

Maar om nu te zeggen dat de winsten excessief zijn, vind De Boer goedkoop scoren. ,,Marges van leveranciers als Unilever of Heineken zijn hoger. Een paar procent winstmarge is nodig om te kunnen blijven investeren en salarisverhogingen te kunnen betalen. In het geval van Ahold Delhaize moet je niet alleen naar Albert Heijn kijken, maar naar het gehele bedrijf.’’

Huismerken blijven populair

Muller vond wel dat zijn bedrijf financieel gezond moest blijven om investeringen te kunnen blijven doen in bijvoorbeeld duurzaamheid. ,,Onze hoofdmissie is het leveren van betaalbare voeding‘’, zei hij ook. Zoals Muller vaker doet, maakte hij opnieuw een punt van hoge winstmarges bij voedingsleveranciers; volgens hem zijn die wel 10 tot 20 procent, meer dan Ahold Delhaize hanteert. Omdat Ahold Delhaize ‘aan het einde van keten zit’ zou er vooral naar het supermarktbedrijf worden gekeken. Het supermarktbedrijf zegt dat huismerken onverminderd populair blijven. Hij wees ook op een besparingsprogramma dat 1 miljard euro aan kostenvoordelen moet opleveren.

De stakingen in de distributiecentra hadden nog geen effect op de cijfers van het eerste kwartaal. Maar in die periode hadden Delhaize-winkels in België wel last van stakingen van boze werknemers die niet wilden dat die zaken overgingen naar franchisenemers. Volgens een analist van de bank Degroof Petercam kostte dat zo’n 100 miljoen euro omzet. Muller kon dat niet bevestigen, en kon ook niet melden hoeveel geld de Nederlandse stakingen hebben gekost.

Praat mee.

