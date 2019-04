Trump brengt risico’s terug die al 40 jaar weg leken

Ik herinner mij nog de zorgen van mijn ouders en andere gezinnen om ons heen over de hypotheekrente. Ik was 14 jaar oud en de rente was in vier jaar tijd van 4,8 naar 9,5 procent gesprongen. Voor een gezin met een hypotheek (tegen de dagrente) van zeg 200.000 gulden betekende dat een waanzinnige stijging van de maandlasten van 800 naar bijna 1600 gulden per maand. Wat kon je doen? In paniek proberen de rente vast te zetten, loste niet veel op: de tienjaarsrente steeg in die periode ook van 6,8 naar 9,4 procent.