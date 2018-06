Trump zwakt maatregelen tegen China af

Interview Hoe reclame ons beïnvloedt: ‘Gebruik Axe en alle vrouwen stormen op je af’

11:43 Seks is een succesvol middel om ons te verleiden een product te kopen. In het boek ‘Seks, humor en het beloofde land’ vertellen drie gedragspsychologen hoe reclame ons beïnvloedt. Ook auteur Marc Andrews trapt er soms nog in.