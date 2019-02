TUI-topman: Vliegen te goedkoop? Tja, dat is marktwerking

Fritz Joussen doet wat zijn bedrijf verkoopt: reizen. De Duitse ceo van TUI bezoekt elk land waar zijn onderneming actief is, minstens één keer per jaar. Deze week stond Nederland in zijn reisschema. Joussen bezocht het TUI-kantoor in Rijswijk. Zijn agenda is volgestopt met gesprekken met zijn medewerkers. ,,Zo blijf ik het beste op de hoogte van wat er in elk land speelt. Nederland en België zijn een van onze belangrijkste markten, dus het liefste kom ik hier 2 keer per jaar. Vanuit mijn woonplaats Düsseldorf is Rijswijk prima aan te rijden. Alhoewel het Nederlandse wegennet even iets anders is dan de Autobahn. Verkeersboetes zijn voor mij geen onbekend verschijnsel.’’