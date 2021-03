Turkse lira daalt met 17 procent na ontslag topman centrale bank

Het is al voor de twee keer binnen vier maanden dat Erdogan de directeur van de centrale bank vervangt. Agbal stond bij zijn aantreden in november bekend als vertrouweling van Erdogan en werd gezien als iemand die het vertrouwen in de lira, de slechtst presterende munt in de opkomende landen, kon herstellen. Hij was van 2015 tot 2018 minister van Financiën en leidde daarna het presidentieel bureau dat belast is met strategie en de begroting.