Turkse miljoenenboete voor Unilever vanwege machtsmisbruik

Het voedings- en wasmiddelenconcern heeft misbruik gemaakt van zijn dominante positie op de markt voor ijsjes, zeggen de autoriteiten. Zo gaf het bedrijf illegaal kortingen aan doorverkopers, zoals winkels. Daarnaast moesten de verkopers een exclusiviteitscontract tekenen.

Unilever zegt dat het zich aan de regels heeft gehouden en noemt de uitspraak teleurstellend. Het bedrijf bekijkt de mogelijkheden om de boete van tafel te krijgen.

IJs is een belangrijk product voor Unilever. Het concern is een van de grootste ijsproducenten ter wereld, bekend van Ben & Jerry’s, Magnum en Hertogh ijs.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Unilever de fout in gaat. Het Europees Hof van Justitie tikte de voedingsgigant al eens op de vingers omdat het bedrijf gratis vrieskisten gaf aan verkooppunten van ijs. De verkopers mochten dan wel alleen ijs van Unilever verkopen. Dat was concurrentiebelemmerend vond het Hof.

In 2011 kreeg het Nederlands Britse concern al een boete van 104 miljoen euro van de Europese Commissie (EC) vanwege een kartel in was- en vaatwasmiddelen. De Duitse wasmiddelenproducent Henkel had het kartel aangebracht bij de EC. Daardoor ontkwam het zelf aan een boete.

Frankrijk

Omgekeerd was Unilever de Duitsers weer te snel af in Frankrijk. Ook daar waren geheime afspraken tussen wasmiddelenfabrikanten. Maar nu was het Unilever die naar de autoriteiten stapte om het kartel op te biechten en een boete te ontlopen.

De actie van Unilever betekende overigens niet dat het concern zijn leven verbeterde. In 2014 kreeg Unilever in Frankrijk een boete van 172,5 miljoen euro voor verboden prijsafspraken bij schoonmaakmiddelen en persoonlijke verzorgingsproducten. Naast Procter & Gamble zaten in dit kartel onder andere ook Colgate Palmolive, Reckitt Benckiser en Sara Lee.

